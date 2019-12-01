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Невеста пригласила на свадьбу трёх бывших. Парни с радостью согласились
Источник материала: СТВ
Девушка пригласила трёх бывших парней на свою свадьбу. И молодые люди с удовольствием приняли приглашение.
Как
Тунчанок поговорила с женихом и спросила, не будет ли он против, если на свадьбу придут несколько её предыдущих кандидатов в мужья. Парень согласился. Невеста также предложила жениху позвать бывших девушек, но мужчина пригласил лишь одну, а та была за границей.
Во время торжества была сделана фотография, на которой они все впятером. Девушка и её бывшие сияют, а новоиспечённый супруг неловко улыбается. Снимок было стал вирусным в соцсетях. Девушка заверила, что фотография постановочная, и её муж ничуть не сердится.
Во время мероприятия все веселились, а после него получившая звание жены девушка поблагодарила своих бывших парней, что они нашли время, чтобы присутствовать в этот важный для неё день.
Пользователи по-разному отнеслись к этой истории. Кто-то посмеялся, кто-то не одобрил. Один из комментаторов заявил, что вздумай он поступить так же, то все его бывшие девушки не поместились бы на сцене.
Кстати, недавно мы рассказывали о ещё одном примере трогательной дружбы. Девушка замаскировалась под куст, чтобы сфотографировать, как парень будет делать предложение её сестре.
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Девушка пригласила трёх бывших парней на свою свадьбу. И молодые люди с удовольствием приняли приглашение.
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