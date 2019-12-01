ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые разработали тест для обнаружения болезни Паркинсона по почерку

02.12.2019 12:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Согласно планам ученых, революционный тест, который эффективен на 93%, может быть доступен для пациентов к 2022 году, пишет Naked Science.


Фото: rmit.edu.au, тест для обнаружения болезни Паркинсона

Команда австралийских ученых из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) предложила новаторский тест для выявления болезни Паркинсона на ранней стадии: он основан на скрининге рисунков и почерка.

Болезнь Паркинсона — возрастной недуг, поражающий центральную нервную систему, вызывающий замедленность движений, тремор, апатию, изменения тембра голоса и так далее. Как известно, это заболевание почти невозможно диагностировать до проявления симптомов. При этом раннее выявление болезни важно, поскольку современные методы лечения направлены исключительно на замедление симптомов. Согласно данным, сегодня в мире живут около 10 миллионов людей, страдающих от болезни Паркинсона.

«Раннее обнаружение имеет решающее значение, потому что мы знаем, что к тому времени, когда кто-то начинает испытывать тремор или ригидность мышц, уже может быть слишком поздно: лекарства будут неэффективны, — говорит Динеш Кумар, член команды исследователей, которые работают над проектом в RMIT. — Давно известно, что болезнь Паркинсона влияет на мышцы и привычную деятельность, поэтому она влияет и на то, как пациенты пишут и рисуют».

Именно исходя из этого ученые, об исследовании которых рассказывается на сайте университета, разработали свой метод выявления болезни Паркинсона. Тест включает в себя семь различных заданий, которые следует выполнить на цифровом планшете: среди них — рисование спирали путем объединения точек, простое письмо и письмо с нагрузкой на память. После того как человек пройдет тест, программа проанализирует полученные данные в режиме реального времени и выдаст результат.

При этом ПО совместимо с существующими технологиями, поэтому единственное оборудование, которое потребуется для скрининг-теста, — ручка, бумага и планшет. Испытания показали 93-процентную точность определения заболевания на самых ранних стадиях, заверили исследователи.

«Стандартные мультимодальные физические тесты, проводимые клиницистами, по своей природе субъективны. Наша технология абсолютно объективна и чувствительна как к улучшениям, так и к ухудшению ловкости. <…> По мере старения населения число людей, живущих с болезнью Паркинсона, должно резко возрасти, поэтому точное понимание того, как развивается болезнь, и изучение влияния различных методов лечения будут иметь решающее значение для оказания помощи больным», — добавил Кумар.

Ученые подписали соглашение со стартапом Jesse Medical. По их словам, это поможет быстрее вывести разработку на рынок. На очереди — крупные исследования в Австралии и Китае, которые состоятся в ближайший год. Если все пойдет по плану, тест может стать доступен для всех желающих уже в 2022 году.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно планам ученых, революционный тест, который эффективен на 93%, может быть доступен для пациентов к 2022 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте на стройке из-за падения с высоты погиб 25-летний монтажник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика