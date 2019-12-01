Источник материала: Новости Волковыска

Зарплаты бюджетников будут расти в 2020 году опережающими темпами. Об этом рассказал министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ.

По словам главы ведомства, сейчас зарплата бюджетников приближается к 80% от среднего заработка по стране. По многим областям она уже выше этого показателя. Ситуацию серьезно «тормозит» Минск, где разбежка между средней зарплатой и оплатой труда бюджетников самая значительная.

Министр Максим Еромолович рассказал, что в прошедшие года заработная плата бюджетников росла медленно, отставая от необходимого показателя. Поэтому в 2020 году планируется ускорить рост оплаты труда в бюджетной сфере. Когда именно произойдет повышение заработной платы бюджетников – неизвестно.

«Пока рассматриваем, в какие сроки это повышение провести. Окончательного решения пока нет, но правительство над этим работает. Думаю, что до конца года представим президенту план, по которому будет производиться это повышение», – рассказал Максим Ермолович.

По словам Ермоловича, в следующем году заложен беспрецедентный объем средств на поддержку ФСЗН. Около 2 млрд рублей будет использовано на реализацию всей программы расходов.

«В том числе около миллиарда – на сбалансированность выплат трудовых пенсий. Это позволит решить задачу по 40 процентам», – сказал министр, имея ввиду поручение президента об удержании средней пенсии на уровне 40% от средней зарплаты по стране.

По информации Белстата, средний размер назначенных пенсий в октябре составил 432,3 рубля, или 38,5% от средней зарплаты, а пенсий по возрасту – 446,8 рубля, что составляет 39,7% от средней зарплаты по стране. Средний размер пенсии по инвалидности составил 388,7 рубля, по случаю потери кормильца – 293,4 рубля, социальных пенсий – 214,2 рубля.