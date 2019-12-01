Источник материала: Новости Волковыска

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2-3 декабря 2019 года направится с официальным визитом в Сербию. В Белграде Александр Лукашенко проведет переговоры с лидером страны Александром Вучичем. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Президенты намерены обсудить перспективы роста товарооборота, создание совместных производств и запуск взаимных инвестпроектов, а также региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам визита планируется подписание пакета двусторонних документов.

Также программой поездки Александра Лукашенко предусмотрена его встреча с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами. К визиту президента будет приурочен беларусско-сербский бизнес-форум.

Напомним, что последний раз Лукашенко встречался со своим сербским коллегой Вучичем летом этого года.