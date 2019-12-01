Деловая активность производителей России упала до 10-летнего минимума

Источник материала: Ежедневник



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Это показало исследование IHS Markit. Опрошенные производственные компании указали на резкое ухудшение рыночной конъюнктуры.

Темпы сокращения новых заказов ускорились до максимальных с марта 2009 года. Спрос падает: клиенты не уверены относительно размещения заказов, иностранный интерес также существенно уменьшился. Падение производства ускорилось до максимума за более чем десять лет, утверждает HIS Markit. Как следствие, компании не слишком оптимистичны насчет перспектив роста в 2020 году. Уровень деловых ожиданий оказался на минимальном уровне за два года.

Эта ситуация привела к сокращению числа занятых. Резко вырос объем незавершенных заказов. Уменьшились сырьевые запасы: компании все чаще удовлетворяли спрос, продавая со склада или используя ранее приобретенное сырье.

«Наш текущий прогноз промышленного производства указывает на замедление производства в последнем квартале 2019 года и в первые месяцы 2020 года, так как приглушенный внутренний потребительский спрос, как ожидается, будет влиять на расширение», — прокомментировала ситуацию экономист IHS Markit Шиан Джонс.