ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деловая активность производителей России упала до 10-летнего минимума

02.12.2019 13:10 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Деловая активность производителей России упала до 10-летнего минимума

фото: topwar.ru

Это показало исследование IHS Markit. Опрошенные производственные компании указали на резкое ухудшение рыночной конъюнктуры.

Темпы сокращения новых заказов ускорились до максимальных с марта 2009 года. Спрос падает: клиенты не уверены относительно размещения заказов, иностранный интерес также существенно уменьшился. Падение производства ускорилось до максимума за более чем десять лет, утверждает HIS Markit. Как следствие, компании не слишком оптимистичны насчет перспектив роста в 2020 году. Уровень деловых ожиданий оказался на минимальном уровне за два года.

Эта ситуация привела к сокращению числа занятых. Резко вырос объем незавершенных заказов. Уменьшились сырьевые запасы: компании все чаще удовлетворяли спрос, продавая со склада или используя ранее приобретенное сырье.

«Наш текущий прогноз промышленного производства указывает на замедление производства в последнем квартале 2019 года и в первые месяцы 2020 года, так как приглушенный внутренний потребительский спрос, как ожидается, будет влиять на расширение», — прокомментировала ситуацию экономист IHS Markit Шиан Джонс.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это показало исследование IHS Markit. Опрошенные производственные компании указали на резкое ухудшение рыночной конъюнктуры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем Лукашенко летит в Сербию?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика