|
Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"
02.12.2019 12:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: joker.ykt.ru
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам в ходе телемоста 2 декабря.
Как отмечает
Газопровод «Сила Сибири» имеет протяженность 2,2 тыс. км и позволит «Газпрому» начать поставки на самый быстрорастущий и потенциально крупнейший в мире газовый рынок Китая.
Впрочем, учитывая, что ни цена поставки газа, ни актуальная стоимость проекта до сих пор точно неизвестны, оценить его рентабельность затруднительно. Тем не менее уже в 2020 году продажи газа по «Силе Сибири» могут принести «Газпрому» около 1 млрд долларов выручки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам в ходе телемоста 2 декабря.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)