Источник материала: Ежедневник



фото: joker.ykt.ru

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам в ходе телемоста 2 декабря.

Как отмечает «Коммерсантъ» , «Газпрому» понадобилось 4,5 года на реализацию своего самого сложного и, как ожидается, самого важного экспортного проекта десятилетия.

Газопровод «Сила Сибири» имеет протяженность 2,2 тыс. км и позволит «Газпрому» начать поставки на самый быстрорастущий и потенциально крупнейший в мире газовый рынок Китая.

Впрочем, учитывая, что ни цена поставки газа, ни актуальная стоимость проекта до сих пор точно неизвестны, оценить его рентабельность затруднительно. Тем не менее уже в 2020 году продажи газа по «Силе Сибири» могут принести «Газпрому» около 1 млрд долларов выручки.