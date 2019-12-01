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Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"

02.12.2019 12:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия начала поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"

фото: joker.ykt.ru

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам в ходе телемоста 2 декабря.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Газпрому» понадобилось 4,5 года на реализацию своего самого сложного и, как ожидается, самого важного экспортного проекта десятилетия.

Газопровод «Сила Сибири» имеет протяженность 2,2 тыс. км и позволит «Газпрому» начать поставки на самый быстрорастущий и потенциально крупнейший в мире газовый рынок Китая.

Впрочем, учитывая, что ни цена поставки газа, ни актуальная стоимость проекта до сих пор точно неизвестны, оценить его рентабельность затруднительно. Тем не менее уже в 2020 году продажи газа по «Силе Сибири» могут принести «Газпрому» около 1 млрд долларов выручки.

 
 
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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам в ходе телемоста 2 декабря.
 
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