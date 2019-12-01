Разворот вслепую. Под Скиделем водитель «жигулей» едва не устроил серьезную аварию

Источник материала: Tut.by

Днем 30 ноября на трассе М6 возле Скиделя водитель «жигулей» едва не устроил серьезную аварию. Видео инцидента появилось в распоряжении портала « АвтоГродно ».

Как видно на записи, водитель «жигулей» начал разворачиваться из крайней правой полосы, не посмотрев в зеркала. Автор видео, чтобы избежать аварии, выехал на встречку. Благодаря его быстрой реакции все закончилось благополучно.

По словам водителя, после экстренной ситуации и он, и пенсионер, ехавший на «жигулях», остановились и поговорили друг с другом. ГАИ вызывать не стали.