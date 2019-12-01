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Разворот вслепую. Под Скиделем водитель «жигулей» едва не устроил серьезную аварию

02.12.2019 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 30 ноября на трассе М6 возле Скиделя водитель «жигулей» едва не устроил серьезную аварию. Видео инцидента появилось в распоряжении портала «АвтоГродно».

Как видно на записи, водитель «жигулей» начал разворачиваться из крайней правой полосы, не посмотрев в зеркала. Автор видео, чтобы избежать аварии, выехал на встречку. Благодаря его быстрой реакции все закончилось благополучно.

По словам водителя, после экстренной ситуации и он, и пенсионер, ехавший на «жигулях», остановились и поговорили друг с другом. ГАИ вызывать не стали.

 
Теги: Гродно
 
 
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Автор видео, чтобы избежать аварии, выехал на встречку. Благодаря его быстрой реакции все закончилось благополучно.
 
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