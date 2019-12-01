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Один из домов ЖК «Аркадия» достроят следующим летом

02.12.2019 13:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда возведут многострадальную «Аркадию» и что будет с долгостроями? Об этом агентству «Минск-Новости» рассказали в Советском районе Минска.


Фото из личного архива дольщиков

Когда сдадут «Аркадию»

Летом 2020 года планируют сдать вторую очередь жилого комплекса «Аркадия» в районе улицы Максима Богдановича.

— На второй очереди задействовано до 140 человек. Выполняют утепление фасада, отделку мест общего пользования, на стадии завершения сантехнические и штукатурные работы. Подрядчик приступил к пусконаладочным работам, — сообщил замглавы местной администрации Максим Соколов. — Планируем, что до конца декабря УКС района направит письма участникам строительства с указанием стоимости квадратного метра и предложением о заключении договоров. Параллельно бывшие держатели жилищных облигаций «Тамбаза» подготовили предложения о внесении изменений в указ главы государства, принятый по этим объектам. Эти предложения изучаются.

В доме-стене идут аварийно-восстановительные работы, чтобы исключить разрушение железобетонных конструкций и перегородок. Поскольку прошло несколько лет, а высотка не была законсервирована, надо провести такую профилактику. Проект этого объекта рассмотрен в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, сейчас устраняют замечания — и документация отправится на экспертизу.

Что это за история

Жилой комплекс «Аркадия» состоит из нескольких многоквартирных домов и находится в Советском районе Минска. Он расположен в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Его строило СООО «Тамбаз». Большинство многоэтажек застройщик успешно сдал, но в мае 2017 года работы на двух домах встали.

Потом директора этой структуры Льва Хаютина задержали силовики по подозрению в том, что он использовал не по назначению деньги, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства этих жилых домов. Мол, средства были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занимался «Тамбаз».

Достраивать объект по указу президента взялось УКС Советского района. Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4». Правда, людям, возможно, придется доплатить еще по 30−50% от уже внесенных сумм за свои квартиры. Не все рады такой раскладке.

А как там с другими долгостроями?

В прошлом году в Советском районе Минска районе было 25 объектов-долгостроев. Теперь сверхнормативных строек семь.

— Остались самые проблемные объекты республиканского подчинения, но и по ним есть движение. К возведению учебно-лабораторного корпуса БНТУ на улице Якуба Коласа, 16, приступили еще в 1994-м. Долгое время движения на стройплощадке не наблюдалось. Сейчас можно сказать, что проект будет готов в апреле-мае, полагаю, в следующем году начнутся строительные работы. Еще одна точка на карте — улица Богдана Хмельницкого, 5, где должен появиться новый комплекс художественного колледжа имени Глебова с пристроенным общежитием. В первом квартале 2020 года обещают завершить проектные работы. Надеюсь, в ближайшее время решится вопрос с двумя гаражами-стоянками на улицах Литературной и Лукьяновича, второй — в комплексе со встроенными помещениями, — сообщил Максим Соколов.

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Теги: Минск
 
 
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Когда возведут многострадальную «Аркадию» и что будет с долгостроями? Об этом рассказали в Советском районе Минска.
 
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