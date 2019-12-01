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"Эра величия и счастья": туркменов не выпускают из страны

02.12.2019 12:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очередь на получение загранпаспорта растянулась почти на год, к тому же в Туркменистане это крайне дорогое удовольствие - стоит несколько тысяч долларов, при средней зарплате в стране меньше 300 долларов.



В Лебапском велаяте (области) Туркменистана миграционная служба начала вести запись в очередь за биометрическими паспортами на июль 2020 года, пишет fergana

Сейчас представители службы выдают жетоны на лето, а следующая очередь выдачи паспортов, по их словам, начнется только в будущем году.

В Лебапском велаяте есть два отделения миграционной службы — в управлении миграционной службы Туркменабада и в Керкинском этрапском центре, но в последнем паспорта не выдаются.

По данным издания, сотрудники туркменабадского отдела не успевают готовить загранпаспорта и затягивают с выдачей.


Другая причина — в коррупции. По данным людей, недавно обновивших паспорт, за $500 документ можно получить в течение двух недель. Этой услугой пользуются те, кто имеет постоянное место жительства за границей или находится в браке с иностранными гражданами.

Получение загранпаспорта и покупка билета не гарантирует вылета в страну назначения, пропуск в самолет стоит дополнительных денег. Начиная с получения паспорта и до посадки в самолет затраты могут достигать $4-5 тыс.

Сумма взятки, за которую можно добиться исключения из списка невыездных граждан Туркменистана, составляет $2-5 тысяч. $2 тыс. просят, если человек просто один или два раза попытался выехать из страны и не был выпущен, $5 тысяч — если ранее он был депортирован из какого-либо иностранного государства.

Спрос на загранпаспрта вырос, поскольку молодежь пытается уехать из страны на заработки или учебу, спасаясь от массовой безработицы и других социальных проблем. 

С 2013 года граждане Туркменистана могут выезжать из страны только с биометрическими паспортами. Этот документ выдается Государственной миграционной службой на основе внутреннего паспорта гражданина. 

Срок оформления загранпаспорта в среднем по стране увеличился с 45 дней до 3-3,5 месяцев.


Несколько лет назад во время празднования 25-летия независимости нынешний правитель Туркменистана Бердымухамедов объявил в стране "эру величия и процветания".

С тех пор очереди за продуктами в стране только увеличались и напоминают блокадный Ленинград, а безработица по неофициальным данным уже превысила 70%, поэтому все больше туркменов, особенно молодых, хотят уехать из страны, но власти всячески этому препятствуют.
 
 
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Очередь на получение загранпаспорта растянулась почти на год, к тому же в Туркменистане это крайне дорогое удовольствие - стоит несколько тысяч долларов, при...
 
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