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Анна Канопацкая: Я первая репрессированная за свои взгляды

02.12.2019 12:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анна Канопацкая рассказала "Белорусскому партизану", чем будет заниматься после завершения депутатских полномочий, и намерена ли она вступать в другую политическую партию?

Анна Канопацкая: Я первая репрессированная за свои взгляды
– Анна, а вас приглашали на заседание политсовета ОГП?

– Наверное, не было заинтересованности в том, чтобы я там присутствовала. Поэтому официального приглашения не было. Правда, в одном из мессенджеров мне написали, что будет заседание политсовета, на котором рассмотрят мой законопроект. Но при этом не было обозначено, какой именно.

Кстати, я пока еще действующий депутат и по уставу партии – член политсовета. 

– Какой была ваша первая реакция, когда узнали об исключении из партии? Выругались? Улыбнулись? Махнули рукой?

– Я была первым представителем оппозиции в Палате представителей. Сейчас я первая репрессированная за свои демократические взгляды. 

Я, кстати, пришла в партию одной из первых, намного раньше некоторых теперешних и бывших ее лидеров.

Не считаю решение политсовета ОГП по поводу моего исключения решением партии. Это решение не партии, а группы лиц. И, по большому счету, действия ОГП сегодня мало чем отличаются от действий того же Центризбиркома…

Мне не стыдно за свою работу в парламенте, я об этом уже много раз говорила. Я всегда подчеркивала свои демократические взгляды, приверженность принципам свободы, верховенства права, я говорила, что буду отстаивать экономические свободы.

Мне однозначно не по пути с теми, для кого вендетта с семьей Лукашенко важнее, чем сохранение независимости страны и ее социально-экономическое развитие.

– Анна, а что слышно по поводу работы, которую вам предлагал премьер-министр Серей Румас? Выбрали себе должность?

– Я отклонила предложение. Потому что понимаю, что в условиях нынешней модели госуправления я не смогу реализовать те реформы, приверженцем которых являюсь.

Кстати, с моей точки зрения власть сегодня оказалась на ступеньку выше оппозиции, предложив мне сотрудничество.


– Сегодня во власти есть люди с прогрессивными взглядами. Например, тот же Румас, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, тот же недавно назначенный вице-премьер Дмитрий Крутой…

– Но они готовы смириться с тем, что работать нужно по строго определенным правилам, не выходя за красные флажки. А я не такой человек.

– После Академии управления вы находитесь в кадровом резерве главы государства?

– Первый раз об этом слышу! Не знаю, кто это придумал. Меня никто не уведомлял о включении в кадровый резерв. Не думаю, что это делается без согласия человека.
Кстати, учебу в Академии я еще не закончила.

Я открыта для любого конструктивного сотрудничества. И когда поздравляла Дмитрия Крутого с недавним назначением и сказала ему, что в моем лице он может видеть союзника, если его цель – экономически развитая, свободная и независимая Беларусь.

– Какие ваши планы на будущее? Партия от вас отказалась, депутатские полномочия подходят к концу… 

– Для меня важно закончить проекты, которые я начала реализовывать. Надеюсь, все получится. Работы много.


– Звучат мнения, что вы можете вступить в другую партию...

– Пока не думала об этом.
 
 
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Анна Канопацкая рассказала "Белорусскому партизану", чем будет заниматься после завершения депутатских полномочий, и намерена ли она вступать в другую...
 
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