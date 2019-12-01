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В Рогачевском районе девушка на Renault объезжала гужевую повозку - и оказалась в кювете
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе Renault Laguna вылетел в кювет и перевернулся, пострадали два пассажира,
ДТП произошло 1 декабря примерно в шесть вечера на автодороге Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. 24-летний водитель, пытаясь избежать столкновения с попутной гужевой повозкой, выехала на полосу встречного движения, не справилась с управлением, машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате происшествия пострадали два пассажира — 24-летняя девушка и 27-летний молодой человек. Их доставили в больницу.
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В результате происшествия пострадали два пассажира.
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