Ссуда за чужой счёт. Как выплатить кредит на квартиру с помощью арендаторов

Источник материала: Аргументы и факты

Реальный пример нашего читателя: он получил кредит на 56 тысяч рублей, или около $27 тыс., в одном из белорусских банков на 25 лет. Ставка по кредиту - 13,7% годовых. Максимальный ежемесячный платёж составляет около 825 рублей. В эту сумму входят как платежи по долгу, так и проценты.

Если добавить к 56 тыс. ещё столько же (например, из личных сбережений), хватит на покупку хорошей однокомнатной квартиры в Минске. Жильё можно было бы сдавать за 600 рублей в месяц. Из этой суммы надо вычесть размер налога. В Минске он колеблется в зависимости от экономико-планировочных зон и в среднем составляет около 25 рублей. Но, даже несмотря на это, аренда покрывала бы большую часть платежа по кредиту. Учитывая, что по мере выплаты основного долга проценты по кредиту снижаются, со временем сдача жилья в аренду позволила бы выйти в плюс.

Кому выгодно

Для кого подходит этот вариант? Например, для тех, кто уверен, что сейчас жильё стоит дёшево, а потому покупать его выгодно. Квартира со временем подорожает и принесёт прибыль.

Граждане Беларуси имеют право сдавать в аренду жилье, построенное с привлечением обычного коммерческого кредита. Однако, обращает внимание заместитель председателя Правления ОО «Городское общество защиты потребителей» Дарина ГУЛЮТА, при согласовании условий кредитного договора стороны могут предусмотреть ограничения по сдаче внаем жилого помещения, обремененного кредитными обязательствами. Эксперт рекомендует: внимательно изучите условия соглашением перед тем, как его подписать.

Иная ситуация, если вы собираетесь сдавать в аренду квартиру, построенную с помощью льготного кредита.

- В соответствии с п. 1.20 Указа главы государства от 06.01.2012 г. №13 (ред. от 10.12.2018 г.) «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» предоставление жилых помещений (их частей) по договору найма жилых помещений частного жилищного фонда или по договору аренды жилых помещений, построенных (реконструированных) или приобретенных с привлечением льготного кредита, до полного его погашения не допускается, - продолжает эксперт.

Предусмотрены исключения, например, переезд в другую местность, расторжение брака, смерть собственника жилья или члена его семьи, сложное материальное положение и др. Но в таком случае надо будет обращаться за разрешением на сдачу жилья к соответствующему районному, городскому исполнительному и распорядительному органу, местной администрации.

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В залоге у банка

Есть нюанс и в случае сдачи квартиры, построенной в ипотеку.

По словам Дарины Гулюты, в соответствии со ст. 21 Закона Республики Беларусь «Об ипотеке» залогодатель имеет право без согласия залогодержателя (владельца закладной) сдавать имущество, являющееся предметом ипотеки, в аренду (наем) или безвозмездное пользование, предоставлять другому лицу право ограниченного пользования этим имуществом (сервитут) с соблюдением следующих условий: