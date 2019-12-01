﻿ Рецензия на самый честный спектакль о том, что за МКАДом тоже есть жизнь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рецензия на самый честный спектакль о том, что за МКАДом тоже есть жизнь

02.12.2019 13:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В театральной афише Минска осенью этого года появилась любопытная премьера — спектакль «М.» белоруса Микиты Ильинчика, выпускника ГИТИСа. «М.» обещает изрядно поломать вам голову, хотя в постановке нет ничего удивительного — всего-то быт жителей «замкадья». AFISHA.TUT.BY делится впечатлениями и рассказывает, почему этот с виду простой проект на самом деле заслуживает чуть больше внимания минчан.


Фото: facebook.com/okt16

О чем спектакль: мать, дочь и бабушка пытаются понять друг друга и пробить стену недосказанности. Что их сегодня объединяет? И насколько вообще можно оторваться от прошлого? И где в итоге все найдут так жадно желаемую близость? Истории, знакомые многим из нас, находят метафоричные отражения в поэзии Вальжины Морт, а вслед за ней — в спектакле.

«Что хотел сказать автор» в театре постдрамы говорить не принято. Создатели открещиваются давать сколько-нибудь конкретную подсказку и оставляют зрителя наедине с нащупыванием каких-либо смыслов. Окей, попробуем сами. Тем более что в этой постановке смыслов полно. Герои проживают спектакль в неуютной комнате с раскладушкой и прочими атрибутами неудобной жизни, и зрителю тоже становится тесно. Гладильная доска здесь — еще и стол, холодильник — еще и тумба под телевизор. Телефонов и компьютеров у персонажей нет, новости они получают из ящика и по радио. Это их символическая связь с социумом, а вот связь между поколениями — мамой (звезда Театра кукол Светлана Тимохина) и дочкой (Екатерина Баньковская) — похоже, разорвалась с перерезанием пуповины.

Классические конфликт отцов и детей тут конвертируется в нескончаемые ссоры матери и дочери. Что особенно актуально «здесь и сейчас», в мире затянувшейся безотцовщины и кризиса маскулинности. Мама — душная, дочка — токсичная. Обе крайне одинокие, что их и роднит. Еще их связывает одна жилплощадь, нищета физическая, да и ментальная тоже. Как в этой ситуации думать, скажем, о будущем страны?


Фото: Виктория Мехович

Есть здесь еще один образ — бабушка. Она уже умерла и теперь появляется, когда о ней вспомнят, в снопах пшеницы — буквализация темы корней. И вот любопытный момент: если мать все еще не растеряла связи с мертвыми, она готова ехать «через всю страну», чтобы навести порядок на могиле родственника, дочке это чуждо.

«М.» — спектакль контрастов. Если мать — скорее персонаж мира социализма, то дочка — продукт капитализма, в финале она символично спрячется в клетчатую хозяйственную сумку, в которой, возможно, когда-нибудь отправится в мир торговых центров и коммерции. Хотя, конечно, сцена максимально трагичная и не выглядит как хеппи-энд. Вот еще вариант, уже ближе к правде: от безысходности нелюбимый ребенок забирается в сумку, как в скорлупу, или, если по тексту Вальжины Морт, в бомбоубежище. А может, она возвращается в лоно матери, чтобы снова родиться где-нибудь в другом месте, поближе к городу М.

«Что за М.?» — спросите. Есть такой город — М. Читайте — Минск, Москва, Милан, любой город-мечта, где есть цивилизация, где можно не заваривать один пакетик чая на две кружки. Так вот героини выброшены за черту города М., и режиссер исследует эту все-таки не очень знакомую столичному зрителю область.

На обсуждении спектакля зрители делились мнением о том, что постановка — не о сегодня, а о прошлом или вообще о безвременье. Первый вариант кажется не совсем близким к правде: все-таки электрочайник, старый телевизор и видик, пусть и отсылают к нулевым, но, если выбраться за город, декорации из спектакля — прямой слепок интерьеров глухой провинции. Глубинка вымирает, а вместе с собой забирает и своих жителей.


Фото: Виктория Мехович

В работе, кстати, интересно интерпретируется сексуальность и отсутствие в Беларуси секспросвета. Когда девушка после очередных ссор несколько раз скрючится в позу эмбриона — а это же про недолюбленность, — вместо поддержки ее мать не преминет сказать дочери очередной упрек или спросит, как ее кавалер в постели. О том, что нужно делать перед сексом, девушка тоже узнает не от мамы, а от московской инди-группы OQJAV по радио. Возможно, поэтому молодая героиня, не имеющая понятия, что есть мужчина, так рвется замуж: единственный мужской персонаж спектакля представляется этакой мечтой, местным Аленом Делоном, пестрой возможностью выбраться из глубинки и переехать в город М. И это в то время, как столичные девушки, как мы знаем, задумываются о замужестве все позже и позже.

Вообще, спектакль сделан тонко и трепетно, здесь есть много драматургических находок, которые можно случайно упустить. Очень нежной у авторов получилась сцена, где девушка накрывает стол для себя и для возлюбленного, при этом подвигает к жениху скатерть, чтобы ему было красивее, а себе оставляет голый стол. Рядом с кружкой она кладет ему конфеты, сигарету, а себе — пустой чай, пойдет и так. Это одновременно и про белорусское гостеприимство, и про вечную экономию на себе, и про жизнь напоказ. Так делала мама, так делала бабушка, дочка всего только воспроизводит этот ритуал.

В постановке будет и над чем горько посмеяться — например, с репортажа в стилистике белорусских новостей про «Фабрику слез». Это самая очевидная сцена, вы и так все поймете.


Фото: Виктория Мехович

Пространство спектакля организовано так, что здесь нет привычной иерархии, актеры находятся на уровне зрителей. Прямоугольник сцены в ангаре Ok16 разрезан на квадраты: вот пшеничное поле, вот пространство дома, вот кладбище, где герои будут обсыпаться песком, как когда-то в «Опиуме». В эти квадраты вписаны сразу три поколения, и зритель может попытаться найти между ними 10 отличий (спойлер: не найдет). Всего в 80 минутах уместилось необычное высказывание на тему неопределенности в головах белорусов-современников. Тут есть ответы, почему у нас до сих пор нет проекта будущего. «М.» — поэтическая консервация «советскости»: декорации реально можно рассматривать, как экспонаты. В черно-красных томиках Агаты Кристи, которые, наверное, есть у каждой белорусской бабушки, вы, скорее всего, узнаете что-то знакомое.

Напомним, что постановка стала результатом работы Летней резиденции Оk16 еще в 2018 году. Его представляет «Театр-мастерская на Оk16», цель которого — «дать голос молодым профессионалам театра». В случае с «М.» высказывание режиссера получилось полифоничным, плюс это редкий шанс услышать в театре тексты Вальжины Морт — белорусской поэтессы, которая больше 10 лет назад эмигрировала в США.

Спектакль «М.»

Когда: 15 декабря, 19.00

Где: Ok16

Сколько: 14 рублей

Купить билет

Читайте также
«Не могу представить актрису, которая бы на это согласилась». Репортаж со спектакля с Бузовой
Никогда не были в Купаловском театре? Профессионалы советуют лучшие спектакли

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В театральной афише Минска осенью этого года появилась любопытная премьера - спектакль «М.» белоруса Микиты Ильинчика, выпускника ГИТИСа. «М.» обещает изрядно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невядомыя паведамілі пра мініраванне Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика