Начался суд над экс-главой Браславского района Драневским и его женой

В Витебске судят бывшего председателя Браславского райисполкома Владимира Драневского и его супругу Елену Драневскую.





Чиновников обвиняют в целом ряде злоупотреблений — самого Драневского сразу по шести статьям, а его жену, занимавшую в райисполкоме должность начальника отдела экономики, по трем.









Против Владимира Драневского выдвинуты обвинения в получении взятки, превышении власти и мошенничестве, а также в подстрекательстве к даче взятки, хищениям и отмыванию нелегальных доходов.





Елена Драневская (на фото ниже) по версии следствия была пособником в превышении власти, хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями и легализации денег, полученных преступным путем.













Самая «тяжелая» из этих статей — 430-я (получение взятки), согласно санкциям ее 3-й части бывшего вертикальщина могут посадить на 15 лет. Его супруге грозит максимум 10 лет колонии за пособничество в превышении власти или служебных полномочий.





Владимира и Елену Драневских арестовали в конце июня 2019 года, в Браславском райисполкоме они не успели проработать и четырех лет.





После задержания супружеской четы были произведены аресты и других должностных лиц районного исполнительного комитета, так недавно был осужден первый заместитель председателя райисполкома.









Съёмка в зале заседаний велась только до начала процесса. Не смотря на то, что сторона обвинения не возражала против работы фотографов и операторов, судья принял сторону обвиняемых, которые высказались против съёмки в зале суда.







