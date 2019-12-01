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КГБ завершил расследование дела о коррупции в сфере поставок компьютерной техники

02.12.2019 13:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 фигурантов и взятки более чем на 3 миллиона рублей. КГБ завершил предварительное расследование дела о коррупции в сфере поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

КГБ завершил расследование дела о коррупции в сфере поставок компьютерной техники

Речь идет о закупках компьютерной техники и программного обеспечения. Обвинения в получении и даче взяток предъявлены 8 должностным лицам и 8 представителям коммерческих структур. Среди фигурантов громкого дела – экс-директор «Белтелеком» Сергей Сиводедов, бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин, начальник одного из управлений «Нацбанка» Игорь Кудасов.

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КГБ завершил расследование дела о коррупции в сфере поставок компьютерной техники

Уголовное дело будет передано в Генеральную прокуратуру и направлено в суд. Напомним, минимальное наказание за дачу и получение взятки – тюремный срок от 3 до 5 лет и лишение права занимать определенные должности.

Люди в материале: Андрей Втюрин, Сергей Сиводедов, Игорь Кудасов
 
 
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Новости Беларуси. 16 фигурантов и взятки более чем на 3 миллиона рублей. КГБ завершил предварительное расследование дела о коррупции в сфере поставок в Беларусь...
 
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