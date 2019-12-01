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В Киеве при покушении на депутата погиб трёхлетний ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Киеве при покушении на депутата погиб ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неизвестный обстрелял автомобиль политика вечером, 1 декабря. Он целился в мужчину, однако пуля попала в его трёхлетнего сына. Медики пытались спасти мальчика, однако, безуспешно: ребёнок скончался в машине скорой по дороге в больницу.
Стрелявший скрылся с места преступления. В течение этой ночи проводилась полицейская спецоперация по поиску злоумышленника. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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Новости Украины. В Киеве при покушении на депутата погиб ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестный обстрелял автомобиль политика...
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