Тамара Лисицкая: Утрата контроля над своей жизнью ведет к выключению жизни

Источник материала: Аргументы и факты

1976 год. Американские ученые Э. Д. Лангер и Д. Роден решили внести свой вклад в дело изучения беспомощности и контроля человека над собой и другими и отправились в дом престарелых «Арден-Хаус» (Коннектикут).

Всех жителей второго этажа (44 человека) перевели в режим полного расслабления и ничегонеделания. Им сказали: «Вот ваши самые уютные в мире комнаты, мы сами будем в них убирать. Даже не пытайтесь что-либо делать – просто отдыхайте. Каждому из вас мы дарим по растению – мы сами будем их поливать, просто любуйтесь. Только отдых. Строго соблюдайте режим, мебель не двигайте и не пропускайте кинопоказы по вторникам вечером».

А жителям четвертого этажа (47 человек) сказали совсем другое: «Вот ваши комнаты. Хотите – сделайте их уютными. Если можете двигать мебель и следить за порядком самостоятельно – пожалуйста. Не можете – говорите нашим служащим, они помогут, но только по вашей команде. Вон там кучка растений. Хотите – выберите себе любое, но сами за ним следите. Во вторник и пятницу у нас кино. Можете приходить или нет. Воля ваша».

По сути, условия у всех были одинаково комфортные. Только жителям второго этажа сказали, что за них все решит доброе, но строгое руководство, а обитателям четвертого намекнули, что хорошо бы им самим о себе думать.

Через три недели неугомонные ученые сделали контрольные замеры всего, чего можно. И вот что получилось. Второй этаж: коэффициент счастья по больнице – минус 0,12. Четвертый этаж – плюс 0,28. Обитатели четвертого этажа энергично бегали в кинозал и играли в разные азартные игры, второго – все больше сидели и смотрели в окно.

Эксперимент продлился еще полгода. И к увеличивающейся разнице плюсов и минусов между группой «ненавязчиво опекаемых» и «свободных духом» добавился еще один существенный (и печальный) факт: по естественным причинам эксперимент покинули 30% стариков со второго этажа.

Но! На четвертом показатель смертности был в два раза ниже!

Тогда уважаемые ученые сделали такой вывод: утрата контроля над своей жизнью ведет, в общем-то, к выключению жизни.

И чем жестче при этом контроль снаружи, тем быстрее в условиях отсутствия выбора организм включает самоуничтожение.

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Ну а вы уж сами интерпретируйте – в контексте семьи или отношений с мужьями-женами, детьми, подчиненными. В контексте политики либо искусства.

Или не интерпретируйте. Воля ваша.