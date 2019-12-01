Зоозащитники: коты все чаще гибнут под капотами автомобилей

Источник материала: Аргументы и факты

Общественное объединение защиты животных «Эгида» констатирует: с наступлением холодов в машинах трагически гибнет и травмируется большое количество животных. Ведомство подготовило специальную памятку для автовладельцев.

«Кошки залезают на колеса или под капот погреться и не успевают выбраться, прежде, чем машина заведется и тронется с места. Результат – покалеченное или погибшее животное в машине и психологическая травма у водителя, ставшего невольным виновником случившегося. Часто гибнут коты, которые забираются на колесо автомобиля, чтобы согреться. Когда машина стартует, их буквально затягивает под колесо», – обрисовывают схему зоозащитники.

У кошек, забравшихся под капот, шансы выжить больше, в лучшем случае они получают травмы и ожоги. Отдельные части двигателя нагреваются до 100 градусов и легко травмируют животное. Порой, израненное или мертвое животное обнаруживают уже после того, как заведут двигатель. В этом случае придется разобрать мотор, чтобы достать кошку. Иногда водители относятся к подобным инцидентам достаточно фривольно, отмечают в «Эгиде».

Несчастный случай произошел с кошкой Лолой. 14 ноября на строительном рынке в Малиновке (г. Минск) водитель, обнаружив, что травмировал мотором котенка, достал его из-под капота машины, положил в коробку и уехал. Несколько часов животное мучилось, пока ей на помощь не пришли случайные прохожие, которые сообщили о происшествии волонтерам. В итоге кошке пришлось ампутировать лапу. Не исключено, что потребуется повторная операция, чтобы спасти животное. Сейчас животное находится на передержке у неравнодушных людей.

Что делать, чтобы избежать гибели кошки под машиной?

Перед каждой поездкой проверяйте колеса и пространство возле двигателя. Это занимает всего несколько минут, зато может спасти жизнь животному и сэкономить время водителю. Если заметили кошку на чужой машине, оставьте хоть какой-то сигнал для владельца авто. Предупредите о возможной опасности всех знакомых автовладельцев. Также есть спреи, отпугивающие кошек. Можно опрыскать подобным спреем автомобиль. Человек запаха не ощущает, но для кошки станет сигналом. Подобный спрей можно приобрести в зоомагазине.

Если все-таки кот или кошка пострадали, не бросайте их и не обрекайте на муки. Травмированной кошке необходима ветеринарная помощь. Как можно скорее доставьте ее в ветклинику, сделайте фото и видео, постарайтесь найти контакты волонтеров и попросите их помочь Вам с распространением информации о необходимой помощи в Интернете.

Оказать помощь Лоле можно следующими способами:

Карта Беларусбанка: 9112 0001 6914 6509 действует до 07/22.

Перевести на расчётный счёт ООЗЖ «Эгида» через систему ЕРИП.

Отчет будет размещен в теме: https://egida.by/forum/112-35433

Связаться можно: +375 (44) 744-11-57, Лазарчик Ольга.

Все средства, которые останутся после восстановления Лолы, будут направлены на экстренную помощь животным, пострадавшим под капотами машин.