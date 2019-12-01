Жалуетесь на погоду? Посмотрите, что творится у подъезда обычного дома на Крайнем Севере!

Источник материала: Tut.by

В якутском поселке Тикси, расположенном на Крайнем Севере России, сняли небольшое видео, которое демонстрирует, с чем приходится сталкиваться местным жителям зимой. За дверями обычного подъезда творится что-то невообразимое! Впрочем, для местных такая погода, по всей видимости, вполне привычна.

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