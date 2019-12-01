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Интерактивный час «Будьте осторожны, дети, в интернете!» прошел в Неманицкой школе

02.12.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Возможности информационного пространства действительно безграничны. Но всегда ли поиск информации и общение в сети безопасны для нас? Узнать об этом пригласили учащихся ГУО «Неманицкая средняя школа Борисовского района» и их родителей на субботнем мероприятии «Интерактивный час «Будьте осторожны, дети, в интернете!».

Нашими гидами по виртуальной реальности стали друзья всех ребят Фиксики и Дим Димыч, которые еще раз показали любимые мультфильмы про компьютер и интернет, а потом провели веселую викторину.

Каждый желающий мог проверить свои знания о возможностях Всемирной паутины через индивидуальное тестирование на компьютере или работая в группах, разгадывая тематические ребусы и загадки.

Особое внимание детей и их родителей Дим Димыч просил уделять правилам безопасного поведения в интернете. Нельзя сообщать свои личные данные, вступать в общение с настойчивыми или агрессивными незнакомцами, использовать нецензурные выражения. В любых вызывающих сомнения или тревогу случаях в Сети нужно обратиться за помощью к родителям или учителю.

А родителям напомнили, что даже безопасное общение детей с интернетом стоит разумно ограничивать, чтобы избежать проблем со зрением или осанкой. Потому закончилось наше мероприятие веселыми танцами и песенками-фиксипелками , а компьютер – подождет!

П.С. ЖАЛЕВИЧ, классный руководитель 8 класса, Э.А. АНДРЕЙЧИК, классный руководитель 6 класса

 
 
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