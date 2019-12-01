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Белорусы продолжают брать кредиты и накапливать долги перед банками

02.12.2019 13:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусы продолжают брать кредиты и накапливать долги перед банками

фото: dobrocredit.com

На 1 ноября белорусы были должны банкам 13, 599 млрд рублей. В эту сумму входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость и авто, а также карты рассрочки.

По сравнению с предыдущим месяцем объем кредитной задолженности вырос на 255 млн рублей, с началом года — на 2 млрд рублей, а с ноябрем прошлого года — на 2 млрд 431 млн рублей, пишет tut.by со ссылкой на данные Нацбанка.

Задолженность по кредитам на потребительские нужды на 1 ноября составила 5, 363 млрд рублей. По сравнению с прошлым месяцем она выросла на 105 млн рублей, с началом года — на 978 млн, с прошлым годом — на 1,195 млрд рублей.

По кредитам на недвижимость белорусы должны банкам 8,236 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем задолженность выросла на 150 млн рублей, с началом года — на 1,25 млрд рублей, с прошлым годом — на 1,236 млрд рублей.

 
 
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На 1 ноября белорусы были должны банкам 13, 599 млрд рублей. В эту сумму входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость и авто, а также карты рассрочки.
 
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