Беларусь и НАТО обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Источник материала: Вороновская газета





Постоянный представитель Беларуси при Организации Североатлантического договора (НАТО) Александр Михневич встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

«На встрече Александр Михневич и Мирча Джоанэ обсудили актуальное взаимодействие нашей страны с Североатлантическим альянсом, а также вопросы деятельности НАТО», — отметили в Министерстве иностранных дел.

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