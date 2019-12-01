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Беларусь и НАТО обсудили актуальные вопросы взаимодействия
02.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Постоянный представитель Беларуси при Организации Североатлантического договора (НАТО) Александр Михневич встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
«На встрече Александр Михневич и Мирча Джоанэ обсудили актуальное взаимодействие нашей страны с Североатлантическим альянсом, а также вопросы деятельности НАТО», — отметили в Министерстве иностранных дел.
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Постоянный представитель Беларуси при Организации Североатлантического договора (НАТО) Александр Михневич встретился с заместителем генерального секретаря...
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