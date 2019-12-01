Снег и ночные заморозки до -5°С ожидаются в Беларуси 3 декабря

Снег и ночные заморозки до 5 градусов ожидаются в Беларуси 3 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем по юго-востоку пройдут снег, слабая метель. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов. Днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Источник: БЕЛТА .