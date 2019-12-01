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Мужчина шёл на Украину из России через Беларусь, да ещё и без фото в паспорте
02.12.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
1 декабря на погранзаставу «Дивин» от жителей приграничной деревни Борисовка поступила информация о подозрительном незнакомце, который двигался в направлении границы с Украиной.
Спустя непродолжительное время в трех километрах от сопредельной территории был задержан 49-летний житель украинского села Волынской области.
Как выяснилось, он направлялся на родину из России, где находился на заработках.
Преступить закон мужчина решился из-за проблем с паспортом – в нем не оказалось фотографии по достижении 45-летнего возраста.
Задержанный привлечен к административной ответственности за нарушение погранрежима, правил пребывания и попытку незаконного пересечения границы. Его ожидает депортация из Беларуси с запретом въезда в страну до пяти лет.
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1 декабря на погранзаставу «Дивин» от жителей приграничной деревни Борисовка поступила информация о подозрительном незнакомце, который двигался в направлении...
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