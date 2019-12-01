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7 декабря «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет Рогачук Александр Степанович
02.12.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
7 декабря 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет председатель Брестского горисполкома
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86
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7 декабря 2019 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет председатель Брестского горисполкома Рогачук Александр Степанович. «Прямая...
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