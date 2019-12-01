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Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Дрогичинском районе

02.12.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе сегодня утром столкнулись груженый молочной продукцией микроавтобус и автомобиль МАЗ. В дорожно-транспортном происшествии люди не пострадали, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Дрогичинском районе

смотреть фото и видео с места происшествия по ссылке

Авария случилась около 8.00 на 507-м км автодороги М10 Кобрин - Гомель - граница России. За рулем автомобиля "Ивеко" находился пинчанин 1998 года рождения. По предварительной информации, молодой человек отвлекся от управления и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с грузовиком МАЗ, водителем которого был брестчанин 1962 года рождения. От удара прицеп микроавтобуса развалился и молочная продукция высыпалась на дорогу.

Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Дрогичинском районе

Водители транспортных средств в ДТП не пострадали. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства происшествия.

 
Теги: Гомель
 
 
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  В Дрогичинском районе сегодня утром столкнулись груженый молочной продукцией микроавтобус и автомобиль МАЗ. В дорожно-транспортном происшествии люди не...
 
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