Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Дрогичинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе сегодня утром столкнулись груженый молочной продукцией микроавтобус и автомобиль МАЗ. В дорожно-транспортном происшествии люди не пострадали, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.





смотреть фото и видео с места происшествия по ссылке

Авария случилась около 8.00 на 507-м км автодороги М10 Кобрин - Гомель - граница России. За рулем автомобиля "Ивеко" находился пинчанин 1998 года рождения. По предварительной информации, молодой человек отвлекся от управления и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с грузовиком МАЗ, водителем которого был брестчанин 1962 года рождения. От удара прицеп микроавтобуса развалился и молочная продукция высыпалась на дорогу.





Водители транспортных средств в ДТП не пострадали. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства происшествия.