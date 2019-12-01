За матпомощью к белоруске: на границе задержан гражданин Украины

Источник материала: Виртуальный Брест

28 ноября неподалеку от пункта пропуска «Мокраны» при попытке нарушения границы был задержан гражданин Украины.





47-летний житель Волынской области прошел оформление в украинском пункте пропуска «Доманово». Однако вместо того, чтобы направиться в белорусский пункт пропуска «Мокраны», мужчина попытался его обойти.

В ходе разбирательства установлено, что 4 апреля этого года украинец совершил аналогичное правонарушение, причем в том же самом месте. Тогда он был депортирован с запретом въезда в Беларусь на 5 лет.

По словам задержанного, к попытке повторного нарушения границы его подтолкнул конфликт с двоюродным братом, который отказал родственнику в материальной помощи. Именно тогда мужчина вспомнил о знакомой, которая проживает в Малоритском районе и неоднократно приходила ему на помощь.

В настоящее время нарушитель находится в ИВС Брестской пограничной группы. За попытку незаконного пересечения границы до окончания срока запрета въезда в Республику Беларусь, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 371 УК (Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь). Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы до пяти лет.