Брестчанин Александр Добровицкий стал лучшим спортсменом турнира памяти Карбышева

Источник материала: Виртуальный Брест

Международный турнир памяти Карбышева прошел в Бресте в 62-й раз.





Автор фото: архив Александра Добровицкого

В легкоатлетическом манеже в двух возрастных категориях – 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения соревновались спортсмены Беларуси и ближнего зарубежья. А метателей копья и молота принимали спорткомплекс «Брестский» и Гребной канал.

Мемориал отметился накалом страстей в секторах и на дорожках и не одним рекордом. По результатам двух соревновательных дней были названы лучшие спортсмены турнира.

У юношей 2003-2004 годов рождения им стал брестчанин Александр Добровицкий, победитель в прыжках в высоту с результатом 2.05 метра и длину – 7.04. У юношей младшей возрастной категории лучшим назван гродненчанин Дмитрий Новик, также двукратный чемпион соревнований: в беге на 600 метров – 1:26.22 минуты и 300 метров – 37.57.

У старших девушек лучшей признали Анастасию Дрозд из Могилева, победительницу в прыжках в длину – 5.77 метра и серебряного призера в тройном прыжке - 12.70.

У младших девушек эту номинацию выиграла Ирина Нащекина из российского Калининграда – чемпионка турнира в беге на 60 метров – 7.96 секунды и 300 метров – 42.17.

Также были определены победители в специальных номинациях. «Лучшей в выносливости» стала Анна Банатова из российского Санкт-Петербурга, которая у младших девушек пришла к финишу первой в беге на 600 метров – 1:37.78 минуты и 1000 метров – 3:04.64.

«Лучшей в спринте» названа Дарья Карпович из Кобрина, выигравшая в старшей категории забег на 300 метров за 40.09 секунды и эстафету 4х200 метров – 1:46.99 минуты.

«Лучшей в прыжках» стала молдаванка Марина Юсумбели, обновившая у младших девушек рекорд турнира в тройном прыжке – 13.04 метра.

Победителем в номинации «Лучший в метаниях» стал гомельчанин Евгений Бриги, который завоевал в старшей категории золото в метании диска – 55.52 метра и серебро в толкании ядра – 17.90.

Лучшим тренером назвали Ольгу Стратиенко из Молдовы, которая подготовила к турниру в Бресте его рекордсменок в тройном прыжке – Юлиану Дабижа – 13.07 метра (у старших девушек) и Марину Юсумбели.

Лучших спортсменов отметили почетными кубками и памятными подарками от Белорусской федерации легкой атлетики.