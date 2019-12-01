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А вы знали, что при размене денег в банке вам выдадут чек?

02.12.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Очень многие операции в банке теперь автоматизированы - из кассы человека могут отправить к платёжному терминалу, там и обслуживайтесь, мол, самостоятельно.

А вы знали, что при размене денег в банке вам выдадут чек?

В целом, идея наверное правильная, особенно если есть рядом тот, кто может оказать помощь на первом этапе - а как правило, в банках работают консультанты. Наш клиент пришёл оплатить дорожный сбор (не то, чтобы он патриот, просто по работе), и нужны были монеты, которых в наличии не оказалось. Пришлось встать в очередь в кассу, и попросить провести размен. Кассир не возражала, но к удивлению клиента, выдала довольно большой чек. Получила 5, и выдала 5.

А вы знали, что при размене денег в банке вам выдадут чек?

Так что будьте готовы к тому, что вас пошлют самообслуживаться, и имейте в запасе нужную сумму наличными. А ещё лучше - научитесь наконец пользоваться интернет-платежами, или с телефона, или с компьютера, это на самом деле удобно, просто и доступно. Тогда и чеки будут электронными, и никакой мелочи не нужно, и время мало потребуется. А то получается двойная потеря времени - в кассу надо отстоять, а потом ещё на терминале "поработать".

 
 
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  Очень многие операции в банке теперь автоматизированы - из кассы человека могут отправить к платёжному терминалу, там и обслуживайтесь, мол, самостоятельно. В...
 
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