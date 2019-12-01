В середине недели в Беларуси потеплеет: ожидается мокрый снег с дождем и гололед

Источник материала: Виртуальный Брест

Потепление с мокрым снегом и гололедом придет в Беларусь в середине недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





На этой неделе ожидается неустойчивая погода. В ее начале сохранится слабый мороз, в середине погода начнет меняться, и территория страны окажется под влиянием атмосферных фронтов и теплых воздушных масс, поступающих с Западной Европы. Температурный фон начнет повышаться, ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, местами туман и гололед.

Во вторник, 3 декабря, атмосферный фронт обусловит ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку страны снег, слабую метель. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем будет от минус 3 до плюс 2.

В среду, 4 декабря, ночью местами, преимущественно по северо-западной части, утром и днем на большей части территории республики будет кратковременный снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью ожидается 1-8 градусов мороза, днем - от минус 1 до плюс 5.

В четверг, 5 декабря, в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем будет от нуля до 5 градусов тепла.





В пятницу, 6 декабря, ожидается без существенных осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку республики кратковременные дождь, мокрый снег. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Ночью будет от 5 градусов мороза до плюс 1, днем - от минус 1 до 5 градусов тепла.