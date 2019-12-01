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Теплая погода продлила сезон озеленения в Бресте

02.12.2019 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в 2019 году благодаря теплой погоде сезон озеленения завершился позже обычного, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник производственно-технического отдела предприятия "Коммунальник" городского ЖКХ Александр Грабовец.

Теплая погода продлила сезон озеленения в Бресте

"В этом году сезон озеленения начался раньше обычного. К посадке деревьев и кустарников приступили уже в марте. Благодаря теплой погоде продлился осенний сезон. Завершили посадку 29 ноября", - сказал Александр Грабовец.

Весной коммунальные службы высадили почти 14,5 тыс. кустарников, 25 тыс. сеянцев сосны, более 3 тыс. деревьев. Практически такое же количество кустарников появилось осенью, деревьев - немного меньше (около 2,7 тыс.). В основном для озеленения городских улиц используются ели, сосны, березы, клены, липы, дубы. В Бресте можно встретить и экзотические для наших широт деревья. В частности, впервые были высажены саженцы катальпы бигнониевидной, церциса.

"Основной объем работ выполнялся в районах новой застройки, в Городском саду, парке Тысячелетия, сквере Жукова, на набережной, Западном обходе", - отметил Александр Грабовец. Он добавил, что сейчас в ЖКХ разрабатывают план озеленения городских территорий на 2020 год, который должен утвердить горисполком. Предварительно в следующем сезоне в Бресте намечено высадить около 4 тыс. деревьев, примерно 24 тыс. кустарников.

Коммунальники призывают местных жителей подключиться к озеленению своих дворовых территорий, бережно относиться к молодым насаждениям.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте в 2019 году благодаря теплой погоде сезон озеленения завершился позже обычного, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник производственно-технического...
 
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