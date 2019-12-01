Неизвестный нападающий минского «Динамо» попал на Матч звезд. Рассказываем, как это произошло

Источник материала: Tut.by

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий провел в этом сезоне восемь матчей. Он не забросил ни одной шайбы, не сделал ни одной голевой передачи, но выиграл голосование болельщиков на Матч звезд КХЛ. SPORT.TUT.BY рассказывает, как это произошло.



Вячеслав Грецкий и Юнас Энрот. Фото: hcdinamo.by

Почему именно Грецкий?

Болельщики минского «Динамо» уже не первый раз организовываются для продвижения своих игроков на Матч звезд КХЛ. По правилам лиги, три хоккеиста в каждом дивизионе выбираются голосованием, причем нельзя отмечать более двух хоккеистов одной команды.

Как правило в своей фан-группе , поклонники «зубров» заранее определяются, за кого голосовать, чтобы не распылять голоса. Однажды общими усилиями чуть не удалось протянуть на матч Александра Китарова.

На этот раз решено было продвинуть Вячеслава Грецкого и Юнаса Энрота. С Юнасом все понятно: это лучший хоккеист «Динамо» двух прошедших сезонов. В этом чемпионате он не так надежен, но все равно подарил команде несколько побед.

Что касается Грецкого, то и здесь тоже все просто: практически однофамилец легендарного Уэйна Гретцки, да еще с тем же 99-м номером. Отличная история для Матча звезд. Еще одна мотивация: продвинуть на игру скромного и трудолюбивого парня из Гродно.

Сам клуб имеет к этому отношение?

Изначально идея исходила от фанатов, но когда в «Динамо» увидели, что Вячеслав действительно имеет неплохие шансы, то решили подключиться и развернули крутую кампанию в поддержку своего форварда.



Фото: hcdinamo.by

Активность маркетинга «Динамо» была столь высокой, что Грецкий обошел Кирилла Капризова в два раза, а также подтянул за собой отстававшего Юнаса Энрота. Более того, места на МЗ получили даже Илья Шинкевич и Кристиан Хенкель, которых выбирали за компанию.

Что в этом хорошего?

Во-первых, это красивая история, из которых и состоит Матч звезд. Не интересно каждый год смотреть на Сергея Мозякина, воспринимающего мероприятия, как необходимую обязанность.

Во-вторых, болельщики минского «Динамо» показали невероятную сплоченность, что очень важно в тот момент, когда команда находится на самом дне. Возможно, хоккеисты теперь начнут доказывать, что заслуживают такую поддержку.

Что в этом плохого?

Следующих хоккеистов будут выбирать журналисты и КХЛ. Два игрока от аутсайдера и так очень много. Можно с большой долей уверенности предполагать, что больше ни один хоккеист клуба выбран не будет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А это значит, что практически без шансов попасть на Матч звезд остаются игроки, которые тянут за собой «Динамо» в этом сезоне. Например, Тему Пулккинен и Марк-Андре Граньяни.

Когда пройдет Матч звезд?

Мероприятие продлится два дня. 18 января пройдет мастер-шоу, а 19 января состоятся встречи между командами из четырех дивизионов.

Матч звезд в этом году принимает Москва.