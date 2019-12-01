ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Нас не обижают, и на том спасибо"

02.12.2019 14:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Удручающая картина о жизни одной деревенской семьи.

"Нас не обижают, и на том спасибо"
В Стасевке Бобруйского района каждый 20-й — ВИЧ-инфицирован. Дом на одной из улиц, где проживает 37-летняя носительница вируса, выглядит крепким, но находиться в нем, по словам хозяйки, зимой невозможно. 

После смерти отца, говорит она, семья погрязла в долгах, газ и электричество отключены за неуплату.



Женщина не скрывает своего имени и не прячется от фотоаппарата, но на вопрос о том, как была инфицирована, отвечает уклончиво. Сообщает лишь, что узнала о диагнозе несколько лет назад. 

Жизнь ее после этого особо не изменилась, вот только с трудоустройством есть проблемы — организм уже не выдерживает серьезные физические нагрузки.

Поначалу она отрицает, что состоит на учете в поликлинике, потом говорит, что за лекарства надо платить, а денег нет. В итоге все же сознается, что получает «какие-то таблетки» бесплатно.

— Раньше работала на ферме, в прошлом году застудилась так, что в больницу попала, — говорит она. — Пришлось уволиться, а другой работы в деревне нет. Сама я по образованию озеленитель, готова даже в город каждый день ездить, но не берут. Мне б хоть какую должность, лишь бы в тепле, а не на улице.

Раньше, по словам женщины, ее родители жили в Бобруйске. Потом из-за сложностей с работой семья перебралась в Стасевку, получила дом от колхоза. 

Одна из сестер вышла замуж за местного парня, сейчас она — многодетная мама в декрете. Ее дом находится неподалеку, и туда родственники часто заходят погреться, берут во дворе воду из колодца. А вот ночуют у себя, в холоде, так как у сестры разместиться негде.


В этом доме без отопления также живут ее мать-пенсионерка, брат и еще одна сестра. Спят, признается женщина, в одежде, еду готовят на улице, используя печку-«буржуйку». Возле нее как раз и хлопочет над обедом мать-пенсионерка. Вместо дров — старая мебель и хлам, который соседи стаскивают на подворье.

— Нас не обижают, и на том спасибо.

Все родственники женщины в свое время сдавали анализы на ВИЧ, результат оказался отрицательным. Ее брат и сестра трудоустроены, мать получает пенсию. Но если все доходы семьи сложить, то денег рассчитаться с коммунальными долгами, подключить свет и газ все равно не хватит, говорит женщина.

На вопрос, как же семья оказалась в такой ситуации, она не может ответить.
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удручающая картина о жизни одной деревенской семьи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как банки будут влиять на белорусов через виртуальность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика