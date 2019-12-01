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В Мадриде открылась конференция ООН по климату

02.12.2019 14:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Климатический саммит открылся в испанской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в конференции ООН, которая продлится до 13 декабря, примут представители 196 стран, в том числе 50 глав государств и правительств.

В Мадриде открылась конференция ООН по климату

Ключевая цель участников  решить открытые вопросы Парижского соглашения по климату. Дело в том, что не все страны соблюдают свои обязательства в рамках договора.

В Мадриде открылась конференция ООН по климату

Между тем, эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому, концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла рекордного уровня. Кроме того, на минувшей неделе Европарламент объявил о чрезвычайной климатической ситуации в Европе и во всем мире.

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Новости Испании. Климатический саммит открылся в испанской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в конференции ООН, которая продлится до...
 
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