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Готовимся к 2020 году. Как создать энергетический талисман, чтобы быть здоровым и удачливым

02.12.2019 14:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

До Нового года остаётся уже совсем немного, поэтому люди начинают готовиться к приходу 31 декабря. Предстоит немало работы: закупить подарки, определиться, что будет на праздничном столе, решить, куда пойти.

В числе прочего некоторые люди желают защититься от всего плохого, что может случиться в 2020 году. Для этих целей может использоваться энергетический талисман. Самое интересное, что это не какая-то вещь, а энергетика, которой пропитывается человек. Поэтому, чтобы чувствовать себя хорошо в следующем году, нужно соблюдать ряд правил. Они помогут поддерживать вас в отличной форме.

Эти правила вряд ли вас удивят, поскольку их можно услышать на каждом шагу, но мы всё равно их перечислим.

Путешествовать полезно

Общение с незнакомыми людьми и изучение культур других стран не только приятно, но и заряжает энергией, которую в своей стране не получить.

Нумеролог о 2020-м: «Год бешеных скоростей, отсидеться уже никому не удастся» 

Готовимся к 2020 году. Как создать энергетический талисман, чтобы быть здоровым и удачливым
Фото: pixabay.com 

Слушаем маму/бабушку

А точнее – их стандартные советы. Не засиживаться допоздна. Не проводить слишком много времени за компьютером, если только это не работа. Не пить, не курить и никаким иным образом не засорять организм.

Перестановка

Переставив мебель в доме, можно изменить привычные пути энергетических потоков, что изменит и обстановку в жизни.

Будь как Билл Гейтс

Следует читать книги и научные статьи, заниматься исследованием и творчеством. Если денег много, то можно попробовать себя и в благотворительности.

«Год может принести всем колоссальные изменения, просто революционные»: что говорит таролог о наступающем 2020-м 

Готовимся к 2020 году. Как создать энергетический талисман, чтобы быть здоровым и удачливым
Фото: pixabay.com 

Заботься о планете

Если нет желания становиться Чистоменом, достаточно просто перестать мусорить. Если каждый будет относить свой мусор в урну, то в Чистомене больше не будет нужды.

Сохраняем спокойствие

К чему переживать? Как сказал Далай-лама: «если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, если её решить нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно».

И помните, всё в ваших руках. Даже если энерготалисман не получится, никогда не поздно возложить ответственность за свою судьбу на себя и исполнить свои мечты.  

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До Нового года остаётся уже совсем немного, поэтому люди начинают готовиться к приходу 31 декабря. Предстоит немало работы: закупить подарки, определиться, что...
 
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