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«Хорошего уровня конфеты, печенье, зефир». В Сербии планируют открывать белорусские торговые дома

02.12.2019 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Белграда главная политическая тема этих дней. 2 декабря Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Сербию,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хорошего уровня конфеты, печенье, зефир». В Сербии планируют открывать белорусские торговые дома

У главы белорусского государства запланированы переговоры с его коллегой Александром Вучичем. Стороны обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами.

«Хорошего уровня конфеты, печенье, зефир». В Сербии планируют открывать белорусские торговые дома

В Белграде также начинает работу белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание коммерческих контрактов на сумму более 100 миллионов долларов. В Сербии уже действуют линии по сборке тракторов МТЗ и автобусов МАЗ, ведется работа по созданию совместного производства комбайнов «Гомсельмаш». 

«Хорошего уровня конфеты, печенье, зефир». В Сербии планируют открывать белорусские торговые дома

Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Сербии:
Какие прорывные? Металл стал поступать, раньше не было. За последние годы мы имеем такой рынок: от 20 до 30 миллионов. Востребованы продукты питания: у нас очень хорошего уровня конфеты, печенье, зефир. Оно есть, но все это идет в таком несистемном порядке. Есть задумки открывать торговые дома тут, чтобы показать продукцию. Поэтому, когда торговля самого обычного товара (произведенного и там, и там) двинется в нормальных количествах, тогда будет оборот.

«Хорошего уровня конфеты, печенье, зефир». В Сербии планируют открывать белорусские торговые дома

Кроме того, у Беларуси и Сербии заключен договор о свободной торговле. В 2018 году товарооборот практически достиг отметки 150 миллионов долларов. Стороны намерены увеличить эту сумму минимум в три раза. Новые точки взаимодействия и обозначат в эти дни. 

Люди в материале: Валерий Брылев
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Белграда – главная политическая тема этих дней. 2 декабря Александр Лукашенко направится с официальным визитом в...
 
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