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«Хорошего уровня конфеты, печенье, зефир». В Сербии планируют открывать белорусские торговые дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Белграда – главная политическая тема этих дней. 2 декабря Александр Лукашенко направится с официальным визитом в Сербию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У главы белорусского государства запланированы переговоры с его коллегой Александром Вучичем. Стороны обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами.
В Белграде также начинает работу белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание коммерческих контрактов на сумму более 100 миллионов долларов. В Сербии уже действуют линии по сборке тракторов МТЗ и автобусов МАЗ, ведется работа по созданию совместного производства комбайнов «Гомсельмаш».
Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Сербии:
Кроме того, у Беларуси и Сербии заключен договор о свободной торговле. В 2018 году товарооборот практически достиг отметки 150 миллионов долларов. Стороны намерены увеличить эту сумму минимум в три раза. Новые точки взаимодействия и обозначат в эти дни.
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Новости Беларуси. Сотрудничество Минска и Белграда – главная политическая тема этих дней. 2 декабря Александр Лукашенко направится с официальным визитом в...
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