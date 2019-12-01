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Постпред Беларуси в НАТО и заместитель генсека альянса обсудили перспективы сотрудничества

02.12.2019 14:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Постпред Беларуси в НАТО и заместитель генсека альянса обсудили перспективы сотрудничества

фото: belarus-mt.ru

Министерство иностранных дел проинформировало о встрече постпреда Беларуси Александра Михневича с заместителем Генерального секретаря НАТО.

Встреча состоялась 29 ноября. Постоянный представитель Беларуси при Организации Североатлантического договора Александр Михневич встретился  с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, сообщили в МИД.

В ходе встречи стороны обсудили актуальное взаимодействие нашей страны с Североатлантическим альянсом, а также вопросы деятельности НАТО.
 

 
 
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Министерство иностранных дел проинформировало о встрече постпреда Беларуси Александра Михневича с заместителем Генерального секретаря НАТО.
 
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