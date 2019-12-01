Постпред Беларуси в НАТО и заместитель генсека альянса обсудили перспективы сотрудничества

Источник материала: Ежедневник



фото: belarus-mt.ru

Министерство иностранных дел проинформировало о встрече постпреда Беларуси Александра Михневича с заместителем Генерального секретаря НАТО.

Встреча состоялась 29 ноября. Постоянный представитель Беларуси при Организации Североатлантического договора Александр Михневич встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, сообщили в МИД.

В ходе встречи стороны обсудили актуальное взаимодействие нашей страны с Североатлантическим альянсом, а также вопросы деятельности НАТО.

