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Постпред Беларуси в НАТО и заместитель генсека альянса обсудили перспективы сотрудничества
02.12.2019 14:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belarus-mt.ru
Министерство иностранных дел проинформировало о встрече постпреда Беларуси Александра Михневича с заместителем Генерального секретаря НАТО.
Встреча состоялась 29 ноября. Постоянный представитель Беларуси при Организации Североатлантического договора Александр Михневич встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, сообщили в МИД.
В ходе встречи стороны обсудили актуальное взаимодействие нашей страны с Североатлантическим альянсом, а также вопросы деятельности НАТО.
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Министерство иностранных дел проинформировало о встрече постпреда Беларуси Александра Михневича с заместителем Генерального секретаря НАТО.
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