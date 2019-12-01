Как банки будут влиять на белорусов через виртуальность

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VR-шлемы для тренировки персонала

Сегодня виртуальная реальность уже стала реальностью на рынке развлечений, рынке разработки игр. По мнению Каленчука, она вот-вот войдет на второй огромный рынок – рынок образования: VR-технологии – это очень действенный инструмент для недорогого обучения сотрудников первого уровня.

«Когда не хочется нанимать очень дорогого бизнес-тренера, и тратить на это время и деньги (потому что нет уверенности в том, что обученный сотрудник проработает в компании долгое время), на помощь приходит виртуальная реальность, – эта технология позволяет резко понизить стоимость обучения и легко масштабировать его», – пояснил он.