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Осторожно, гололед: синоптики объявили желтый уровень опасности
Источник материала: БДГ
На вторник 3 декабря синоптики объявили желтый уровень опасности. Пешеходов и автомобилистов предупреждают о гололедице.
По информации Белгидрометцентр, во вторник в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается слабый гололед. Синоптики объявили о желтом уровне опасности. Завтра в Беларуси немного похолодает (местами до -2).
Напомним, что за сутки 28-29 ноября в Беларуси более четырехсот человек
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На вторник 3 декабря синоптики объявили желтый уровень опасности. Пешеходов и автомобилистов предупреждают о гололедице.
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