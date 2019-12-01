Осторожно, гололед: синоптики объявили желтый уровень опасности

На вторник 3 декабря синоптики объявили желтый уровень опасности. Пешеходов и автомобилистов предупреждают о гололедице.

По информации Белгидрометцентр, во вторник в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается слабый гололед. Синоптики объявили о желтом уровне опасности. Завтра в Беларуси немного похолодает (местами до -2).