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Осторожно, гололед: синоптики объявили желтый уровень опасности

02.12.2019 14:58 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На вторник 3 декабря синоптики объявили желтый уровень опасности. Пешеходов и автомобилистов предупреждают о гололедице.

По информации Белгидрометцентр, во вторник в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается слабый гололед. Синоптики объявили о желтом уровне опасности. Завтра в Беларуси немного похолодает (местами до -2).

Напомним, что за сутки 28-29 ноября в Беларуси более четырехсот человек получили гололедные травмы различной степени тяжести. В Минздраве предупредили, что зимой и во время гололеда профилактикой травм должны заниматься сами граждане: следует быть осторожным и осмотрительным при передвижении по тротуарам и дорогам. Если же падение неизбежно, рекомендуется падать на бок, при получении травмы - просить о помощи или самостоятельно вызывать скорую помощь.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На вторник 3 декабря синоптики объявили желтый уровень опасности. Пешеходов и автомобилистов предупреждают о гололедице.
 
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