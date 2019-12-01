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«Заминирован» Полоцкий университет
Источник материала: БДГ
В понедельник 2 декабря на электронную почту Полоцкого государственного университета пришло письмо с информацией о том, что в здании находится взрывное устройство.
Как сообщает пресс-служба МВД, после того, как было получено письмо с угрозами, были подняты все экстренные службы: на место прибыли следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, спасатели и медики. После проверки здания саперами взрывного устройства обнаружено не было.
Отметим, что в этом году число лжеминирований в Беларуси резко выросло. Так, в августе Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь), которые содержали
В МВД рассказали, что ни разу не находили взрывных устройств после сообщений о минировании, а также отмечали, что чаще всего такие сообщения
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В понедельник 2 декабря на электронную почту Полоцкого государственного университета пришло письмо с информацией о том, что в здании находится взрывное...
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