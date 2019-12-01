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«Заминирован» Полоцкий университет

02.12.2019 14:44 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В понедельник 2 декабря на электронную почту Полоцкого государственного университета пришло письмо с информацией о том, что в здании находится взрывное устройство.

Как сообщает пресс-служба МВД, после того, как было получено письмо с угрозами, были подняты все экстренные службы: на место прибыли следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, спасатели и медики. После проверки здания саперами взрывного устройства обнаружено не было.

Отметим, что в этом году число лжеминирований в Беларуси резко выросло. Так, в августе Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь), которые содержали информацию о минировании пяти гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта в Минске, позднее в тот же день появилась информация о минировании крупных торговых центров. Ранее неизвестные сообщали о минировании здания Национального банка, в конце апреля злоумышленники сообщили, что заминирован Национальный аэропорт «Минск», отель «Хилтон» и железнодорожный вокзал. В феврале неизвестные сообщили о минировании касс «Белавиа».

В МВД рассказали, что ни разу не находили взрывных устройств после сообщений о минировании, а также отмечали, что чаще всего такие сообщения приходят из-за границы.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник 2 декабря на электронную почту Полоцкого государственного университета пришло письмо с информацией о том, что в здании находится взрывное...
 
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