«Заминирован» Полоцкий университет

В понедельник 2 декабря на электронную почту Полоцкого государственного университета пришло письмо с информацией о том, что в здании находится взрывное устройство.

Как сообщает пресс-служба МВД, после того, как было получено письмо с угрозами, были подняты все экстренные службы: на место прибыли следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, спасатели и медики. После проверки здания саперами взрывного устройства обнаружено не было.

Отметим, что в этом году число лжеминирований в Беларуси резко выросло. Так, в августе Центральным районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь), которые содержали информацию о минировании пяти гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта в Минске, позднее в тот же день появилась информация о минировании крупных торговых центров. Ранее неизвестные сообщали о минировании здания Национального банка, в конце апреля злоумышленники сообщили , что заминирован Национальный аэропорт «Минск», отель «Хилтон» и железнодорожный вокзал. В феврале неизвестные сообщили о минировании касс «Белавиа».