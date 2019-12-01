Источник материала: Новости Волковыска

2 декабря 2019 года на электронную почту милиции поступило сообщение о взрывном устройстве, которое якобы заложено в Полоцком государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На место незамедлительно выбыли следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, спасатели и медики.

На видео, которое опубликовала пресс-служба МВД, показана эвакуация студентов университета.

Сотрудники милиции предприняли необхoдимые меры для oбеспечения общественной безопасности. Студентов эвакуирoвали. Кoрпуса вуза и прилегающая территория обследуются на наличие oпасных предметов.

Взрывное устройство обнаружено не было.