Источник материала: Клiч Радзiмы

Еженедельно в рамках межведомственной районной акции «Семья без насилия» заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Марина Федорова, специалисты отдела по образованию, социальной сферы, сотрудники РОВД, РОЧС выезжают в рейды с посещением семей, признанными находящимися в социально опасном положении и в семьи, в отношении которых поступили сигналы о неблагоприятной для детей обстановки.

Положение признается социально опасным, когда в семье ребенка складывается обстановка, представляющая опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающая требованиям по его воспитанию или содержанию. Это последствия алкоголизма родителей, невнимание с их стороны к внешнему виду, питанию детей, жестокое обращение.

В ходе акции проведено 6 рейдовых мероприятий, посещено 34 семьи, где воспитывают более семидесяти несовершеннолетних детей. Также проведены два заседания КДН райисполкома, где были рассмотрены 2 административных материала в отношении несовершеннолетних и 3 в отношении родителей детей.

Главная задача, стоящая перед всеми субъектами профилактики, — как можно раньше выявить, заметить семейное неблагополучие, сохранить ребенка в биологической семье и помочь оступившимся родителям начать новую жизнь. Ведь любое заболевание, как известно, легче предупредить, чем лечить. Родителям помогают найти работу и трудоустроиться, вылечиться от алкоголизма, решить другие проблемы.

Пьянство и аморальное поведение нерадивых мам и пап, антисанитария, ругань матом и вечные разборки… Разве в таких условиях может жить ребенок, готовить уроки, расти и развиваться? Хотя дети, несмотря ни на что, цепляются за эту кошмарную жизнь, держатся руками и ногами за своих пап и мам, не хотят в социально-педагогический центр. Даже на полгода, которые даются родителям на то, чтобы осознать, что для них важнее: собственные дети или горячительные напитки. Выбрав второй вариант, можно навсегда потерять самое дорогое в жизни, но пьяный угар порой затмевает разум…

Елена АНАНИЧ.