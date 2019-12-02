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Алкоголь — невидимый враг

02.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Алкоголь — невидимый враг

Одним из самых распространенных заболеваний XXI века является алкогольная зависимость. Причём не каждый алкоголик осознает тот факт, что употребление алкогольных напитков стало регулярным занятием и самостоятельно преодолеть пристрастие человек уже не в состоянии.

Алкогольная зависимость — это проблема не одного человека, а общества в целом. Данная проблема в той или иной степени затрагивает каждую третью семью. Зависимый человек разрушает не только своё здоровье и личность, но и меняет образ жизни и психологическое состояние всех членов семьи. Не случайно проблема созависимого поведения становится всё более актуальной и требует консультирования, помощи и поддержки не только больных, но и их близких.

Нет более опасного для человека вещества, чем алкоголь. По степени разрушительного воздействия этиловый спирт переплюнет многие яды и наркотические вещества, однако привычка выпивать почему-то большинством людей воспринимается нормально. Главная опасность алкоголя кроется в его мнимой безобидности. Он воздействует на мозг наподобие серотонина (естественного гормона радости), вызывая мнимое ощущение счастья и приподнятого настроения. Именно этот эффект ответственен за возникновение привычки — вместо того, чтобы учиться получать наслаждение от полноценной жизни, проще затмить разум суррогатом удовольствия. Впрочем, этот эффект быстро сменяется куда менее приятным — тотальное снижение контроля над собственными эмоциями и поступками заставляет выпившего человека «предстать во всей красе». Одни проявляют агрессию, другие начинают плакать без причины, третьи ведут себя слишком любвеобильно. Проявлений пьянства превеликое множество, но ни одно из них не выглядит привлекательным со стороны.

Причём неадекватное поведение — далеко не самый страшный спутник опьянения. По статистике, более половины ДТП и половина случаев суицида происходит в состоянии алкогольного опьянения. С каждой выпитой рюмкой количество клеток коры головного мозга постепенно сокращается, однако необратимый эффект заметен не сразу. Вглядитесь в глаза человека, который давно и регулярно употребляет алкоголь — здравые мысли, социальные нормы и человеческое восприятие там постепенно сменяют банальные животные инстинкты и тяга к бутылке.

Лечение зависимости от алкоголя не дает 100 процентных результатов. Большинство пациентов не могут полностью излечиться от алкоголизма, ведь даже при длительном воздержании от употребления алкоголя происходят рецидивы. Алкогольная зависимость — именно тот случай, когда болезнь проще предупредить, чем лечить. Людям, столкнувшимся с алкогольными проблемами, следует всегда помнить, что алкоголь должен быть полностью исключён из их жизни, потому что зависимый человек никогда не сможет вернуться к безопасному употреблению алкоголя. Наркологическая помощь жителям района оказывается в наркологическом кабинете поликлиники. По желанию пациента помощь может быть оказана на условиях анонимности и конфиденциальности. По интересующим вопросам наркологической помощи следует обращаться в кабинет № 19 поликлиники или по телефону 4-42-37.

К. ГАЛАЙ,

врач психиатр-нарколог Шарковщинской ЦРБ.

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