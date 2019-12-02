Пьяному не место за рулем

Источник материала: Клiч Радзiмы

Тема пьянства за рулем всегда находится под пристальным вниманием общественности. Однако практика показывает, что большинство граждан все же предпочитают закрывать глаза и отстраняться от решения данной проблемы. Хотелось бы напомнить дисциплинированным водителям, которые чтут Правила дорожного движения и думают о других водителях и пешеходах: если завтра вам необходимо сесть за руль, сегодня — ни грамма спиртного. Ведь алкоголь оказывает на организм длительное действие в течение 24 часов. Исследования подтверждают, что на следующий день после употребления алкоголя мастерство водителей остается сниженным вследствие некоторого ослабления внимания и способности сосредоточиться. Некоторые считают, что, выпив совсем «немного» вполне можно садиться за руль, ведь все «под контролем». Это ошибочное мнение, так как именно в состоянии легкого опьянения совершается наибольшее число аварий. Важно отметить, что снижение работоспособности человека наступает даже при приеме мизерных доз алкоголя.

При приеме 5 мл алкоголя (около чайной ложки) на 23—25 процентов снижается способность к ориентации, что отражается на точности глазомера. Снижается острота зрения и слуха, цветоощущение (особенно красного цвета). Резко замедляются двигательные реакции.

По закону ч.1 ст.18.16 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях «За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения освидетельствования», предусмотрено наложение штрафа в размере от 1 275 до 2 550 бел. рублей (от 50 до 100 б.в.) и плюс к этому лишение права управления транспортным средством на 3 года.

Государство ведет активную борьбу, направленную на предупреждение управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В случае повторного задержания по указанной выше статье возбуждается уголовное дело и согласно изменениям, внесенным в Уголовный кодекс Республики Беларусь, независимо от права собственности конфискации подлежит транспортное средство, которым управляло лицо.

Уважаемые водители! Помните, что за свое безрассудство вы можете поплатиться не только своей жизнью, но и жизнью окружающих.

И. ВОРОНА,

старший инспектор ОГАИ Шарковщинского РОВД.