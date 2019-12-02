Дети электробезопасность

Источник материала: Клiч Радзiмы

Детей надо постоянно предупреждать и объяснять им об опасности поражения электрическим током. Серьезную угрозу здоровью и жизни людей представляет электрический ток напряжением 25 вольт и выше. Дома и на улице нас окружают провода и электрооборудование, находящиеся под напряжением 220 вольт и выше. Ток, который может протекать в бытовой электросети, во много раз превышает смертельный.

Нельзя близко подходить к трансформаторным подстанциям. Оборудование здесь находится под напряжением 10 тысяч вольт и выше.

Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам, подходить ближе, чем на 8—10 метров к лежащим на земле оборванным проводам воздушных линий электропередачи. Большую опасность представляют провода воздушных линий и ответвлений от них к постройкам, расположенные в кроне деревьев или кустарников.

Смертельно опасно играть, раскачивая деревья, вблизи линии электропередач. Сырое дерево служит проводником электрического тока. Нельзя вскрывать крышки на опорах освещения. Нельзя на опорах ВЛ ломать арматуру и рвать провода «спусков».

Запрещается разводить костры под проводами линий электропередач, проникать в технические подвалы жилых домов, где находятся провода и коммуникации. Ни в коем случае не стоит запускать «воздушных змеев» вблизи воздушных линий электропередач.

Крайне опасно:

делать фотографии (селфи), взобравшись на энергетические объекты (распредустройства, подстанции и т.п.);

делать набросы на провода;

влезать на опоры линий электропередач;

подходить и брать в руки оборванные провода;

открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях и т.п.

Так в г. Столин произошёл несчастный случай с Бруцким Ильёй, 2009 г. р., который при совместной игре с другими детьми проник через открытую дверь в распределительное устройство 10кВ трансформаторной подстанции, открыл дверь ячейки кабельной линии 10кВ и, приблизившись на недопустимое расстояние к токоведущим частям, получил ожоги 1—3 степени головы, плеча и кистей обеих рук.

Нельзя касаться железобетонных опор линии электропередач. Они могут находиться под шаговым напряжением.

Как правило, на электроустановках нанесены предупреждающие специальные знаки или укреплены соответствующие плакаты. Все эти плакаты предупреждают человека об опасности поражения электрическим током, и пренебрегать ими, а тем более снимать и срывать их, недопустимо.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или поврежденных дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков или плакатов во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить в Шарковщинский район электрических сетей по телефонам: 4-12-41 или 144.

Самовольно подключаясь к проводам, небрежно относясь к электропроводке и электроприборам в присутствии детей, некоторые взрослые сами показывают дурной пример. Помните, в следующий раз, уже без вашего присутствия, ребенок может поступить таким же образом.

Нельзя набрасывать на провода проволоку и другие предметы, разбивать изоляторы, открывать лестничные электрощиты и вводные щиты, находящиеся в подъездах домов. Эти шалости могут привести к тому, что без электроэнергии могут остаться сотни и тысячи людей. Но что самое страшное — этими действиями они подвергают свою жизнь смертельной опасности. Действующие электроустановки не место для игр и развлечений.

При выполнении нехитрых правил электробезопасности в быту, электрический ток будет служить только во благо.

А. КЛИМАНТОВИЧ,

инспектор Шарковщинской районной энергогазинспекции.