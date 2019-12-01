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В центре Минска подъезд исторического дома покрасили в белый. Посмотрите, что вышло
Источник материала: Tut.by
В подъезде дома на улице Карла Маркса, 30, где находится Литературный музей Петруся Бровки, сделали ремонт и покрасили стены в белый цвет. ЖЭС занимался малярными работами, а жители подъезда — декором. Вот что из этого вышло.
Об изменениях в подъезде рассказал минский фотограф
Ремонт занял около трех месяцев, все жильцы были за проведение работ.
— Нам предложили на выбор цвета. Один из соседей высказался за белый. Мы обратились в архитектурную мастерскую, которая есть в нашем подъезде, — там подсказали, каким цветом раскрасить другие элементы.
ЖЭС занимался малярной работой, в доме починили канализацию, установили светодиодные светильники. Также теперь металлические ворота во дворе открываются автоматически.
Декором и оформлением подъезда занимались жильцы дома. Вадим Качан, например, повесил свои фотографии с видами Минска из одной точки в разное время суток и года.
— Каждый житель что-то сделал, мы еще сбрасывались — спрятали провода, заклеили окна пленкой под витражи, в нишу поставили колонну с вазой. Стало уютнее. Раньше тут были стены с советских времен.
Вадим Качан не стал называть, во сколько обошелся ремонт, но сказал, что работы ЖЭСа стоили недорого, а платежи разбили на несколько месяцев.
Посмотреть, как выглядел подъезд легендарного дома до ремонта, а также узнать его историю вы можете в нашем
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В подъезде на улице Карла Маркса, 30, сделали ремонт и покрасили стены в белый цвет. ЖЭС занимался малярными работами, а жители подъезда - декором.
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