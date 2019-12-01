В центре Минска подъезд исторического дома покрасили в белый. Посмотрите, что вышло

Источник материала: Tut.by

В подъезде дома на улице Карла Маркса, 30, где находится Литературный музей Петруся Бровки, сделали ремонт и покрасили стены в белый цвет. ЖЭС занимался малярными работами, а жители подъезда — декором. Вот что из этого вышло.





Об изменениях в подъезде рассказал минский фотограф Вадим Качан , который живет в этом доме. В подъезде семь жилых квартир, и кроме музея есть архитектурная мастерская.

Ремонт занял около трех месяцев, все жильцы были за проведение работ.

— Нам предложили на выбор цвета. Один из соседей высказался за белый. Мы обратились в архитектурную мастерскую, которая есть в нашем подъезде, — там подсказали, каким цветом раскрасить другие элементы.













ЖЭС занимался малярной работой, в доме починили канализацию, установили светодиодные светильники. Также теперь металлические ворота во дворе открываются автоматически.

Декором и оформлением подъезда занимались жильцы дома. Вадим Качан, например, повесил свои фотографии с видами Минска из одной точки в разное время суток и года.

— Каждый житель что-то сделал, мы еще сбрасывались — спрятали провода, заклеили окна пленкой под витражи, в нишу поставили колонну с вазой. Стало уютнее. Раньше тут были стены с советских времен.









Вадим Качан не стал называть, во сколько обошелся ремонт, но сказал, что работы ЖЭСа стоили недорого, а платежи разбили на несколько месяцев.

Посмотреть, как выглядел подъезд легендарного дома до ремонта, а также узнать его историю вы можете в нашем репортаже .