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В Беларуси выпустили первую карточку для осознанных родителей
Источник материала: Myfin
Банк поможет сформировать в белорусском обществе современный и грамотный подход к планированию семьи, воспитанию и развитию детей, финансовой грамотности, здоровью и социальной защиты. Банк выступит в качестве партнера и финансового эксперта в проектах «Mama Pro».
«Мы определили в своей стратегии, что в центре нашего внимания – содействие росту семейного благополучия. Банк будет предлагать соответствующие продукты и сервисы, а также продвигать возможности для более эффективного и рачительного использования семейного бюджета. Ведь мы прекрасно знаем, что время беременности и декрета – это не только счастливые моменты, но и существенные траты. Банк будет помогать экономить в этот период», – пояснил заместитель председателя правления Банка Дабрабыт Александр Плитко.
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Банк Дабрабыт займется поддержкой осознанного родительства в Беларуси. Он стал стратегическим партнером площадки Mama Pro и выпустил карточку Visa Матуля для молодых...
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