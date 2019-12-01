Дорого: Украина прекратила импорт электроэнергии из Беларуси

«С часа ночи импорт из Беларуси — ноль, трейдеры перестали импортировать, Беларусь сейчас дороже нашего рынка», — заявил собеседник.





При этом, по его словам, до сих пор в небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии из России.





Общий импорт электроэнергии в Украину составляет 0,1% -1,7% от потребления.





С 1 июля власти Украины открыли импорт электроэнергии для снижения влияния ны рынок основных игроков. В итоге четыре месяц подряд Беларусь наращивала поставки электроэнергии в соседнюю страну. В июле было поставлено 103,6 млн кВ·ч, в августе — 146,6 млн кВ·ч, в сентябре — 179,4 млн кВ·ч, в октябре — 215,2 млн кВ·ч. Среди зарубежных поставщиков электроэнергии, а это также Венгрия, Словакия и Россия, Беларусь занимала лидирующую позицию. В ноябре поставки немного снизились, потому что на украинском рынке упали цены.



