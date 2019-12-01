Вячеслава Соболева, который был за рулем и стекло возле которого пробила пуля. Но убийца промахнулся, пишет ТСН В салоне авто от выстрелов погиб 3-летний Саша. Задачей же киллера было убить отца ребенка - ресторатора и депутата Киевского областного совета, который был за рулем и стекло возле которого пробила пуля. Но убийца промахнулся, пишет





Подробности стрельбы

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок скончался в карете "скорой" по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство", - сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.









Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана "Марио" со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его жена. На заднем сидении сидел сын депутата Саша. Об этом пишет "Информатор Киев".





Соболев сразу же достал сына из авто и начал кричать о помощи. На место приехали медики, малыша с огнестрельным ранением головы на "скорой" везли в больницу, но по дороге он скончался.













В столице ввели оперативный план "Сирена" по розыску преступника на авто Lexus.





Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.





О мотивах преступления неизвестно. Соболев в телефонном разговоре подтвердил ТСН об убийстве своего сына, других подробностей рассказывать не захотел.





Кто такой Соболев

47-летний Соболев родом из Енакиево, живет в Киеве. Он - владелец ресторана "Марио", возле которого и произошла стрельба. Является депутатом Киевского областного совета, входит во фракцию "Солидарность", член комиссии по вопросам бюджета и финансов.





В 1997 году Соболев открыл продуктовый магазин "Обжора" в Донецке, который впоследствии стал первой крупной торговой сетью Донецкой области. Эту сеть он продал в 2007-м.





Соболев является кандидатом экономических наук, в свое время был заместителем мэра Донецка, директором дочернего предприятия "Нафтогазсети" НАК "Нафтогаз Украины", впоследствии - заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" (ушел оттуда после прихода к власти Януковича). После того занялся преподавательской деятельностью.





По данным "Украинской правды", Соболев владел несколькими фирмами вместе с женой Нурулислама Аркаллаева, экс-нардепа от "Партии регионов", который связан с совместным украинско-российско-казахским предприятием по производству ядерного топлива.









Соболев женат, у супругов было пятеро детей – три сына и две дочери. Убили самого младшего.





Дело финансирования терроризма

Range Rover 2013 выпуска, на котором ездит Соболев, принадлежит не ему. Авто он арендует в компании "ДонУкрПроектНИИ", о чем указано в его электронной декларации. И именно эта компания фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе. Об этом пишет "Слідство.Інфо".





Ранее "ДонУкрПроектНИИ" была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев.





По данным следствия, "ДонУкрПроектНИИ" и ряд других фирм, с которыми в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, получивших от ведения незаконного бизнеса в так называемых "ЛНР" и "ДНР".





Из текста судебного решения видно, что с февраля 2006 года по январь 2017 года эти компании осуществили между собой финансовые операции на сумму почти 678 млн грн.





Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов "Обжора". Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007 года.









До 2014 года на территории Донецкой области работала сеть супермаркетов "Обжора". Следствие отмечает, что после захвата "ДНР" части Донецкой области, компания там продолжила работать.