Начнется ли в декабре настоящая зима? Что говорят синоптики

Источник материала: Ежедневник



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Погода на этой неделе будет неустойчивой. Начиная с середины недели днем температура воздуха будет преимущественно плюсовой.

Если в начале недели слабые морозы еще сохранятся, то начиная со среды днем температура будет плюсовой и местами достигать 5 градусов, сообщили tut.by в Белгидромете.

Ожидаются осадки — мокрый снег, переходящий в дождь, местами туман и гололед.

Интересно, что российские синоптики уже дали предварительный прогноз на декабрь, сообщает РИА Новости . Ожидается, что он будет аномально теплым в некоторых регионах, в том числе на западе страны.