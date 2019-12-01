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Начнется ли в декабре настоящая зима? Что говорят синоптики
02.12.2019 14:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: blog.mann-ivanov-ferber.ru
Погода на этой неделе будет неустойчивой. Начиная с середины недели днем температура воздуха будет преимущественно плюсовой.
Если в начале недели слабые морозы еще сохранятся, то начиная со среды днем температура будет плюсовой и местами достигать 5 градусов, сообщили
Ожидаются осадки — мокрый снег, переходящий в дождь, местами туман и гололед.
Интересно, что российские синоптики уже дали предварительный прогноз на декабрь, сообщает
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Погода на этой неделе будет неустойчивой. Начиная с середины недели днем температура воздуха будет преимущественно плюсовой.
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