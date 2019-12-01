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Начнется ли в декабре настоящая зима? Что говорят синоптики

02.12.2019 14:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Начнется ли в декабре настоящая зима? Что говорят синоптики

фото: blog.mann-ivanov-ferber.ru

Погода на этой неделе будет неустойчивой. Начиная с середины недели днем температура воздуха будет преимущественно плюсовой.

Если в начале недели слабые морозы еще сохранятся, то начиная со среды днем  температура будет плюсовой  и местами достигать 5 градусов, сообщили tut.by в Белгидромете.

Ожидаются осадки — мокрый снег, переходящий в дождь, местами туман и гололед.

Интересно, что российские синоптики уже дали предварительный прогноз на декабрь, сообщает РИА Новости. Ожидается, что он будет аномально теплым в некоторых регионах, в том числе на западе страны.

 
 
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Погода на этой неделе будет неустойчивой. Начиная с середины недели днем температура воздуха будет преимущественно плюсовой.
 
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